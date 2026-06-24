NATO’dan Türkiye’nin en köklü gazetesine ambargo: Zirve akreditasyon talebi reddedildi

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Reuters Gazetecilik Araştırma Enstitüsü tarafından geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin en güvenilir gazetesi olarak gösterilen, Türkiye’nin ve dünyanın en köklü gazetelerinden biri olan Cumhuriyet’in temmuz ayında Ankara’da gerçekleşecek NATO liderler zirvesine akreditasyon talebi reddedildi.

‘GEREKÇEYİ AÇIKLAYAMIYORUM’

Karar, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve Ankara Muhabiri Batu Bozkürk’e, NATO Stratejik İletişim Ofisi’ne bağlı NATO Akreditasyon tarafından bugün, e-posta yoluyla duyuruldu. Metinde, “Ankara’da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki, medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO’nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

MUHALİF MEDYAYA RET

Gazetemiz, geçtiğimiz yıllarda birçok NATO zirvesini yerinde takip etmişti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre akreditasyon talebi reddedilenlerin büyük çoğunluğu, iktidarla aynı çizgide yayın yapmayan medya kuruluşlarından oluştu. Üstelik reddedilen muhabirlerin neredeyse tamamı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartına sahip. NATO, kararla ilgili açıklama yapmayacağını söylese de, Cumhuriyet, zirveye katılacak ülkelerin gazetecilerle ilgili çeşitli ‘rezervlerini’ NATO’ya bildirebildiğini ve NATO’nun buna göre adım attığını öğrendi.

ANKARA/Cumhuriyet