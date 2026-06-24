Martı TAG davası: Mahkeme kararını açıkladı, istinaf yolu açık

Taksiciler Odası'nın "korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG uygulamasına yönelik başlattığı hukuki süreçte taraflar 7'nci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 24 Haziran 2026 tarihinde görülen duruşmada davanın kısmen kabulüne karar verildi.

Mahkeme heyeti, "Martı TAG" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğuna ve gerçekleşen haksız rekabetin men'ine karar verdi. Birleşen dosya yönünden de "Martı TAG" ve "TAG Sürücü" hizmetlerinin internet sitesi ve mobil uygulama dahil her türlü mecra üzerinden sunulmasının men edilmesine hükmedildi.

Ayrıca, Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yürütülen "Martı TAG" hizmetine ilişkin reklam faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

MOTOSİKLET VE SCOOTER TALEPLERİNE RET

Davacının diğer taleplerini de karara bağlayan mahkeme, "Martı Motosiklet" ve "Martı scooter" isimli hizmetlerin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun ispatlanamadığını belirterek, bu hizmetlere yönelik men taleplerini reddetti.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, davacının ihtiyati tedbir kapsamında talep ettiği erişim engeli başvurusunu da değerlendirdi.

Hükümde, "haksız rekabetin men'ine ilişkin iş bu hüküm, kesinleşmeden infaz kabiliyetini haiz olduğundan, talep edilen tedbir esas hakkındaki men hükmü ile aynı sonucu doğurup koşulları oluşmadığından" denilerek Martı TAG ve TAG Sürücü hizmetine yönelik erişim engeli getirilmesi talebi reddedildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Kararın henüz kesinleşmediği ve tarafların gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği belirtildi.

“HUKUKİ SÜRECE İNANCIMIZ TAM"

Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın üst mahkemeye taşınacağını belirterek şunları söyledi:

“Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi’nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam.

Bu süreç boyunca bize güvenen, destek veren ve Türkiye’nin en büyük topluluğunu oluşturan TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”

Böylece dosya, üçüncü kez İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış olacak. Martı’nın TAG uygulamasına ilişkin davada, İstinaf Mahkemesi daha önce iki kez verilen kararı kaldırmıştı.