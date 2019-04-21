Daçka şov yaptı

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 11. kez parkeden galip ayrıldı. Ev sahibi takım ise 20. mağlubiyetini yaşadı.

Maça etkili başlayan konuk ekip Kidd, Eric ve Doğuş Özdemiroğlu'nun elinden bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 6-18. Ev sahibi ekip, kalan dakikalarda Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun, Tevfik Akdamar'ın elinden sayı bulsa da Darüşşafaka Tekfen, farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 31-15 önde kapadı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, üstünlüğünü koruyarak 15. dakikada farkı 26 sayıya (24-50) çıkardı. Kalan dakikalarda farkın açan konuk ekip, soyunma odasına 37 sayı farkla 63-26 üstün gitti.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Darüşşafaka Tekfen üçüncü periyodunu 88-34 önde kapattığı karşılaşmadan 106-43 galip ayrıldı.

Salon: Sakarya

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Mehmet Meriç, Tevfik Akdamar 8, Alp Karahan 4, Bora Hun Paçun 9, Uğur Dokuyan 9, Kerem Bulat 6, Hüseyin Çevirgen, Emre Akyüz, Melih Kurtuluş 2, Yasin Tok 5, Yusuf Özkan İr, Burak Çimen

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 11, Doğuş Özdemiroğlu 15, Brown 3, Evans 2, Eric 6, Mert Akay 7, Muhammed Mustafa Baygül 12, Emircan Koşut 16, Berk Demir 13, Kidd 7, Troy Selim Şav 3, Peiners 11

1. Periyot: 15-31

Devre: 26-63

3. Periyot: 34-88