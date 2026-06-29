Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AKP medyası duyurdu, Başsavcılık doğruladı: Hedefteki komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... AKP medyası duyurdu, Başsavcılık doğruladı: Hedefteki komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

29.06.2026 14:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... AKP medyası duyurdu, Başsavcılık doğruladı: Hedefteki komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Harbiye'deki gösterisinin ardından hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı önce iktidar medyası duyurdu, ardından Başsavcılık doğruladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi sonrası AKP ve dinci çevrelerin hedefi haline gelen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖNCE İKTİDAR MEDYASI DUYURMUŞTU

Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturmayı, başsavcılıktan önce iktidara yakın medya organları duyurmuştu.

BAŞSAVCILIK DOĞRULADI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı doğruladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"KAÇMADIM, UZUN YILLAR ÜLKEDE OLACAĞIM"

Deniz Göktaş, kendisini hedef gösteren çevreler tarafından ortaya atılan 'yurt dışına kaçtığı' yönündeki iddialar üzerine "tatile gittiğini ve döneceğini" belirterek sosyal medya hesabından şöyle açıklama yapmıştı: 

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

İlgili Konular: #Deniz Göktaş

İlgili Haberler

Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddiası üzerine açıklama: 'Uzun yıllar ülkede olacağım'
Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddiası üzerine açıklama: 'Uzun yıllar ülkede olacağım' "Ölü Deniz" isimli gösterisinin ardından iktidar çevrelerinin hedef haline getirilen komedyen Deniz Göktaş, "yurt dışına kaçtığı" iddialarına yanıt verdi. Yurt dışına önceden planlanmış bir tatil için çıktığını belirten Göktaş, "22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödedim. Uzun yıllar ülkede olacağım" dedi.
Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisi TBMM gündeminde: Akın Gürlek'e 5 soru
Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisi TBMM gündeminde: Akın Gürlek'e 5 soru EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisine yönelik sansür ve soruşturma iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi sundu.
'Küçük ortak' BBP, komedyen Deniz Göktaş'ı hedef aldı: 'Hukuk önünde hesabını vereceksin'
'Küçük ortak' BBP, komedyen Deniz Göktaş'ı hedef aldı: 'Hukuk önünde hesabını vereceksin' Cumhur İttifakı'nın "küçük ortağı" Büyük Birlik Partisi'nde, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı; komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan gösterisinde dini değerlere hakaret ettiğini öne sürerek, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.