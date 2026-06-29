Son dakika... AKP medyası duyurdu, Başsavcılık doğruladı: Hedefteki komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi sonrası AKP ve dinci çevrelerin hedefi haline gelen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖNCE İKTİDAR MEDYASI DUYURMUŞTU

Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturmayı, başsavcılıktan önce iktidara yakın medya organları duyurmuştu.

BAŞSAVCILIK DOĞRULADI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı doğruladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"KAÇMADIM, UZUN YILLAR ÜLKEDE OLACAĞIM"

Deniz Göktaş, kendisini hedef gösteren çevreler tarafından ortaya atılan 'yurt dışına kaçtığı' yönündeki iddialar üzerine "tatile gittiğini ve döneceğini" belirterek sosyal medya hesabından şöyle açıklama yapmıştı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."