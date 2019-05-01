Ergin Ataman: İki takım da tüm kozlarını ortaya dökecek

Ataman şunları söyledi: "Kazanmak zorundayız. Bu artık bir final maçı. İki takımın da farklı oyun stratejileri var. Seyirci faktörü büyük bir avantaj. İnşallah iyi bir akşam olur. İki takım da tüm kozlarını ortaya dökecek. Maçın atmosferi yüksek olacak; sonuçta bu bir final karşılaşması."