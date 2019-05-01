Ataman şunları söyledi: "Kazanmak zorundayız. Bu artık bir final maçı. İki takımın da farklı oyun stratejileri var. Seyirci faktörü büyük bir avantaj. İnşallah iyi bir akşam olur. İki takım da tüm kozlarını ortaya dökecek. Maçın atmosferi yüksek olacak; sonuçta bu bir final karşılaşması."
Ergin Ataman: İki takım da tüm kozlarını ortaya dökecek
THY Euroleague'de Sinan Erdem'de Final-Four aşkına Barcelona'yı konuk edecek olan Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman maç öncesi konuştu.
Yayınlanma tarihi: 1 Mayıs 2019 Çarşamba, 19:29