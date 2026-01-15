Halep’te yeni cephe tartışması: Mart anlaşması tıkandı, çatışma geri döndü

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümeti güvenlik güçleri,, Halep’e bağlı kırsal bölgelerde yaşayan sivillerin bazı yerleşimlerden ayrılmasını istedi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin bölgede güç topladığı öne sürüldü.

Şam'ın duyurusuna göre, Halep’in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafır ve Maskana bölgelerinde sivillerin çıkışı için bir “insani bölge” oluşturuldu.

Bu koridorun Perşembe günü yerel saatle 09.00-17.00 arasında açık kalacağı bildirildi. Ordu, söz konusu yerleşimleri “askeri bölge” ilan ederek kapattığını, hafta başında da bölgeye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

Halep’te bir haftayı aşkın süredir süren çatışmalarda, SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalarda en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Mart ayında taraflar arasında YPG/SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşma yapılmıştı. Ancak entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından çatışmaların yeniden alevlendiği ifade ediliyor.

9 OCAK ATEŞKES SONRASI

9 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin ardından SDG'li teröristlerin Halep’teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden kademeli olarak çekildiği, SDG’nin kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’de bulunan bölgelere geçtiği aktarıldı.

Bu bölgelerde SDG’nin “yarı özerk” bir yönetim alanı oluşturduğu biliniyor.

Suriye güvenlik güçleri, Deyr Hafır ve Maskana çevresinde SDG’ye Fırat Nehri’nin diğer tarafına çekilme çağrısı yaptı. Taraflar arasında sınırlı çatışmalar yaşandığı, zaman zaman karşılıklı ateş açıldığı belirtildi.

Suriye hükümeti, SDG’yi Halep kent merkezinde İHA saldırıları düzenlemekle suçladı. Bu saldırılardan birinin Cumartesi günü, Halep Valiliği binasını hedef aldığı ve saldırının hükümet yetkililerinin bölgede basın toplantısı düzenlemesinden kısa süre sonra gerçekleştiği öne sürüldü.

SDG ise ordunun Deyr Hafır’da altyapı ve tesislere yönelik saldırılarını artırdığını savundu.

SANA: “PKK'LI UNSURLAR DA VAR”

Suriye devlet haber ajansı SANA, Çarşamba günü kırsal Halep’in es-Safira bölgesinde bazı yolların “güvenlik gerekçesiyle” kapatıldığını bildirdi.

Ajans, SDG’nin bölgedeki askeri yığınağında PKK bağlantılı unsurların ve “eski rejim kalıntılarının” da bulunduğunu iddia etti.

Türk yetkililerin Suriye’deki son çatışmaları yakından izlediği belirtildi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmazın bu hafta Halep’e gittiği ve “barış ve istikrarın yeniden tesisini yerinde görmek” amacıyla bölgede bulunduğu aktarıldı.

Yılmaz, “Mart anlaşmasının çatışma olmadan uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek, çatışma yerine kalkınma gündemine odaklanılması gerektiğini söyledi.

ŞEYH MAKSUD'DA BAZI SDG'LİLER SERBEST BIRAKILDI

Suriye İçişleri Bakanlığı ise Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nde bir grup SDG mensubunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlık, serbest bırakılanların “suç eylemine karışmadığını” ve “ellerinde kan olmadığını” öne sürdü.

Yayımlanan görüntülerde, gözaltı merkezinden çıkan onlarca kişinin otobüslere bindirildiği görüldü.

ŞARA'DAN SDG’YE TEPKİ

HTŞ'nin kontrolündeki Şam rejiminin temsilcisi Ahmed el-Şara, devlet televizyonunda yayımlanan röportajında Kürt halkının “cesaretini” takdir ettiğini söyledi.

Şara, Aralık 2024’te Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesini, Kürtlere yönelik uzun yıllardır süren “haksızlıklara gerçek bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Ancak Şara, YPG/SDG’yi sivillerin güvenli tahliyesini engellemekle suçladı ve ABD ile Fransa’nın arabuluculuk girişimlerini de geri çevirdiğini iddia etti.

Associated Press’in aktardığına göre röportajın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezi Erbil’de yayın yapan Shams TV’de yayımlanması planlandı, ancak Şara’nın YPG/SDG’ye yönelik sert tutumu nedeniyle yayından kaldırıldı. Röportajın bazı bölümleri daha sonra Suriye devlet televizyonunda paylaşıldı.