Bucks ve Blazers seride öne geçti

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Konuk takımda ise Damian Lillard ve C.J. McCollum'un toplam 69 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic'in galibiyette önemli pay sahibi olduğu ev sahibi ekipte, Jamal Murray 34 sayıyla oynadı. Paul Millsap 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 üstünlük sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics'i 123-116 mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.

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