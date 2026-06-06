Şanlıurfa'da 'kırmızı altın' hasadı başladı: Tarihi rekolte bekleniyor....

Çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara girerek olgunlaşan mercimekleri biçme makineleriyle hasat ediyor. Biçilen mercimekler kuruması için bir süre tarlada bekletiliyor. Yeterince kuruyan ürünler daha sonra gezer patozlarla dane ve sapından ayrılarak çuvallanıyor ve depolara taşınıyor. Hasat çalışmalarının sürdüğü tarlalarda incelemelerde bulunan Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Çetiner, çiftçiler ve tarım işçileriyle birlikte hasada katıldı. Çetiner, dane kaybının önüne geçilmesi için işçilere doğru toplama ve kurutma teknikleri konusunda uygulamalı bilgi verdi. Dane ayırma işleminden önce ürünün yeterince sıkıştırılması ve kurutulmasının önemine dikkat çekti.

Geçen yıl Şanlıurfa'da kırmızı mercimek üretimi yaklaşık 140-150 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok bölgede verimin yüksek olması bekleniyor. Öte yandan sezon içerisinde bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışlarının ekili alanlarda kısmi verim kaybına yol açtığı belirtilirken, nihai rekoltenin hasadın tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

"BU YIL SUSUZ TARIM ALANLARI DA SULU TARIM GİBİ OLDU"

Tarlasında hasada başlayan çiftçi Celal Biçim, "Bu yıl ekinler çok güzel. Dolu vurmayan ekinlerde verim çok iyi. Dolu vuran ekinlerde ise verim çok kötüdür" dedi. Çiftçi Mahmut Seven ise, "Bu yıl gibi bir yıl görmedik. Bu yıl susuz tarım alanları da sulu tarım gibi oldu. Verim çok iyi oldu. Geçen seneler kurak geçiyordu. Bu yıl kuraklık yoktu" şeklinde konuştu.

"EN KALİTELİ MERCİMEĞİ BİZ ÜRETİYORUZ"

Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, tarım işçileriyle mercimek hasadına katıldı. Çetiner, "Hasada geldik. Hasat gayet verimli, yerinde inceledik. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon diliyoruz. Urfa mercimeği gerçekten değerlidir. Türkiye'de mercimek üretiminde ilk sıradayız. En kaliteli, en verimli mercimeği biz üretiyoruz" diye konuştu.