Fenerbahçe derbiyi kazandı, finale çıktı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde nefesleri kesen yarı final serisinde evinde Galatasaray'ı 54-51 yenerek durumu 3-2'ye getiren Fenerbahçe finalde Çukurova Basketbol'un rakibi oldu. Son periyoda 8 sayı geride giren Sarı-Lacivertliler, bu sürede sadece 8 sayıya izin vererek maçı kazandı. Fenerbahçe'de 13 sayıyla oynayan Kiah Stokes galibiyettte büyük pay sahibi olurken, Galatasaray'da Fahriya Abdi'nin 18 sayısı yeterli olmadı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticiler de tribünden izledi.

FENERBAHÇE: 54 - GALATASARAY: 51

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Plum 12, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 10, Zandalasini 4, Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz

GALATASARAY: Işıl Alben 2, İrem Naz Topuz, Fahriya Abdi 18, Macaulay 11, İnci Güçlü 4, Grigalauskyte 12, Şerife Alperi Onar 4, Sinem Ataş

1. PERİYOT: 11-12

İLK YARI: 27-25

3. PERİYOT: 35-43