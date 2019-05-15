Ergin Ataman ilk peşinde

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek THY Euroleague Final-Four karşılaşmaları öncesi Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman ilk kupasını almanın hedefinde.

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague’i son sırada tamamlayan Anadolu Efes’te Aralık 2017’de göreve gelen Ergin Ataman, bu sezon takımıyla büyük bir başarıya imza attı. Efes'i 18 yıl sonra Final-Four’a taşıyan Ataman, kariyerindeki 4. Avrupa Kupası’nı da kazanmak için İspanya’da mücadele edecek. Tarihinde daha önce FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Ataman, koleksiyonuna bu kez Euroleague’i eklemek istiyor. Öte yandan Ataman, kariyerinde de üçüncü kez Euroleague Final-Four’da mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Tecrübeli Koç, 2000’de Efes ile 2003 yılında da Siena ile Final-Four’da mücadele etmişti. İki takımla da finale çıkamayan Ataman, turnuvayı üçüncü olarak bitirmişti.