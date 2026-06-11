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THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 kişi yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi

THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 kişi yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi

11.06.2026 20:55:00
Güncellenme:
ANKA
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THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 kişi yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.
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THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.

Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

İlgili Konular: #THY #uçak