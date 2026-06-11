THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 kişi yaralandı, 267 yolcu tahliye edildi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.
Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.
Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.
TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 11, 2026
Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif…