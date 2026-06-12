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Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

12.06.2026 11:16:00
Güncellenme:
DHA
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Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında da 9 kişi tutuklandı.
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Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 

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