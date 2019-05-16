Kupa 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'ın

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen play-off finalinde İzmir Büyükşehir Belediye ve 1907 Fenerbahçe serinin son maçında karşılaştı.



Mücadelenin ilk periyodunu 1907 Fenerbahçe, 14-12 önde kapattı. İki takımın da üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ikinci çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Sarı-lacivertliler, final periyoduna 40-37 galip girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte 1907 Fenerbahçe, mücadeleyi 59-56 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.



Bu sonucun ardından 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaştı.