Kupa 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'ın

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde İzmir Büyükşehir’i 59-56 yenen 1907 Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 16:57

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda düzenlenen play-off finalinde İzmir Büyükşehir Belediye ve 1907 Fenerbahçe serinin son maçında karşılaştı.

Mücadelenin ilk periyodunu 1907 Fenerbahçe, 14-12 önde kapattı. İki takımın da üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ikinci çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Sarı-lacivertliler, final periyoduna 40-37 galip girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte 1907 Fenerbahçe, mücadeleyi 59-56 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sonucun ardından 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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