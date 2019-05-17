İbrahim Kutluay: Gururluyum

İbrahim Kutluay şu şekilde konuştu:

"Türk basketbolcusu olarak gurur duyuyorum. Türk basketbolu adına önemli bir gece. Kariyerimin büyük bir bölümünü Fenerbahçe'de geçirdim ama Anadolu Efes'le de Final Four oynamıştım. İnşallah güzel bir maç olur ve hak eden kazanır."



"Türk spor tarihinin en önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Bir takımın finale gidecek olması ve kupanın bir ucundan tutuyor olması çok önemli."



"Obradovic 9 EuroLeague kazandı. Onu farklı kılan birçok özellik var. Saha içinde çok agresif gözüküyor ama aslında farklı detaylara dokunan ve bu detaylarla başarı sağlayan bir koç. Bu tip maçlarda anlık detaylar çok önemli, onu da bu maçlarda çok fark ettiriyor."