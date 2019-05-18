Milwaukee Bucks, Doğu finalinde 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Toronto Raptors'ı 125-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-0 öne geçti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 10:38

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Toronto Raptors'ı 125-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-0 öne geçti.

Normal sezonun lideri Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist performansıyla takımının ikinci en skorer ismi olurken, Nikola Mirotic 15, Malcolm Brogdon 14 sayılık katkıda bulundu.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 15 sayı, 4 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Serinin 3. karşılaşması Raptors'ın sahasında oynanacak.

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