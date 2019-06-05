Anadolu Efes finalde

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SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Caner Erdeniz, Aaron Malik Harrison 24, Marko Arapovic 2, Tai Jack Webster 6, Zachary Auguste 15, Ayberk Olmaz, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Nigel Hayes 12 ANADOLU EFES: Brock William Motum 24, Bryant Dunston 2, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 12, James Anderson 13, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç şanlı, James Metecan Birsen 1. PERİYOT: 15-17 İLK YARI: 36-41 3. PERİYOT: 51-62

Anadolu Efes'te Brock William Motum 24, Micic, 23 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı. Galatasaray Doğa Sigorta'da ise Aaron Malis Harrison'un 24 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisinde Galatasaray Doğa Sigortaya karşı seriyi 3-0'a getirerek finale yükselen ilk takım oldu. Lacivert-Beyazlılar, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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