Potanın Perileri, İtalya'ya mağlup oldu

27 Haziran - 7 Temmuz 2019 tarihlerinde Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, ilk maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Ay Yıldızlılar mücadeleden 54-57 mağlup ayrıldı.

C Grubu’nda yer alan millilerimiz, İtalya’nın yanı sıra Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için eleme maçı oynayacak.