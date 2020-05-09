Başvuracak iş kalmadı

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli toplumsal ve ekonomik sorunlarından olan işsizlik, küresel koronavirüs salgını ile daha da korkutucu hale geliyor.

İşsizlikle ilgili öncü verileri yayımlayan kurumlardan olan Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) nisan ayı bülteni de sorunun gittiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekici sonuçlar içeriyor:

- Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla işverenlerin İşkur’dan işçi taleplerini gösteren “açık iş” sayısı yüzde 73.9 azalarak 52 bin 418 adede düştü. Açık iş özel sektörde yüzde 74 düşerek 52 bin 11, kamuda yüzde 46.5 düşerek 407 adet oldu.

‘EĞİTİM’ DURDU

- İlk 4 ayda da toplam açık iş sayısı yüzde 20.1 düşerek 556 bin 238, özelde yüzde 21.8 düşerek 538 bin 851’e inerken kamuda yüzde 136.5 artarak 7 bin 352 oldu.

- Yine nisanda, “işe yerleştirme” yüzde 75.1 azalarak 30 bin 556 kişide kaldı. Bu düşüş erkeklerde yüzde 76.3 (19.990 kişi), kadınlarda yüzde 72.7 (10.566 kişi). İşe yerleştirme özelde yüzde 75.9 düşüşle 29 bin 378 kişiye inerken kamuda yüzde 24.7 artışa 1178 oldu.

- İlk 4 ayda ise işe yerleştirme toplamda yüzde 34.1 düşüşle 275 bin 967 kişi, özelde yüzde 36 düşüşle 266 bin 592 kişi olurken kamuda yüzde 344.3 artışla 9 bin 375’e çıktı.

- Nisanda ayrıca “işbaşı eğitim programı”na katılarak çalışanlar yüzde 73.6 azalışla 10 bin 170, “mesleki eğim kursları”na katılanlar yüzde 91.7 azalışla 1006 kişiye düştü.

Öte yandan kayıtlı işsiz sayısı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.1 azalarak 3 milyon 629 bin 958 kişiye indi.

Ayrıca ilk 3 ayda işsizlik ödeneği için başvuranlar 502 bin 196, bunu almaya hak kazananlar 239 bin 735 kişi oldu.