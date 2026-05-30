Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, mutlak butlanın seçimlere yansımasını değerlendirdi: ‘Yerel yönetimlere sirayet etmez’

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin yetki aşımıyla verdiği mutlak butlan kararıyla, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlığa getirildi. Karar, CHP’nin yaptığı kurultayları da geçersiz saydığı için, kurultayda seçilen parti yönetimi de yetkisiz hale geldi. Parti kurmaylarının belirlediği belediye başkan adaylarının hukuki açıdan geçerli olup olmadığı tartışma konusu oldu. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, partilerin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurma yolunun açıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu yönetiminin YSK’ye başvurması halinde, CHP’nin son yerel seçimlerde kazandığı bölgelerde mazbatanın seçimde ikinci gelen isme verilmesi ihtimali doğdu.

‘PARTİ İÇERİSİNDE HİÇ KONUŞULMADI’

CHP’nin içerisinde Kılıçdaroğlu’na yakın olan kaynaklar, söz konusu ihtimale yönelik Cumhuriyet’e konuştu. Kaynaklar, böyle bir durumun hiç konuşulmadığını söyledi. Kaynaklara göre, mutlak butlan kararının seçimlere olası yansımasının yolu, Özgür Özel yönetiminin YSK’ye yaptığı başvurunun reddedilmesiyle birlikte kapandı. Kaynaklar, “Mutlak butlan, CHP yönetimiyle ilgili bir hukuki tasarruftur. Göreve gelen yerel yönetimlere sirayet etmez. Orası farklı bir çerçeveden değerlendirilmiş. Orada milletin oyu var” dedi.

‘ARINMA' SAVUNUSU

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimlere yönelik işlemlerinin ise “Kirliliğe bulaşmış, partinin yüz yıllık ahlaki değerlerini hiçe sayıp akçeli işlere bulaşmış kişilere” yönelik olacağını aktardı. Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiri sınırın aşan ifadeler kullanan belediye başkanlarıyla ilgili ise değerlendirme yapılacağı belirtildi.