Kılıçdaroğlu 'talimatım dışında yapılmayacak' demişti ama... Özgür Özel'den 'grup toplantısı' açıklaması geldi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi ve 'mutlak butlan' kararının alınması ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ ÇOK GENİŞ KATILIMLI BİR GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Özel, Pazartesi gününden itibaren neler yapılacağı ve yol haritalarının ne olduğu sorusuna, "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız” yanıtını verdi.

Hem siyasi hem de fiziki mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini vurgulayan Özgür Özel, "fiziki mücadelede diyerek neyi işaret ettiğini" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Fiziki dediysem öğle göğüs göğse bir şeyden söz etmiyorum. Mesela İzmir’e gittik. ‘Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacağız’ dedik. Orayı kapattılar. Biz de Gündoğdu meydanına yürüyüp orada yaptık. Ankara’da da partiden çıkıp TBMM’ye yürüdük. Binlerce insan geldi. Engellemeye çalıştılar, ama durmadık. Bu fiziki engellemelere karşı yaptıklarımızı kastediyorum.”

"PM'Yİ ERTELEDİK DİYORLAR; 12 İMZA YETERLİ"

Mahkemenin tedbir kararının her şeyi kısıtlamadığına dikkat çeken Özel, şunları kaydetti:

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

"HERKES BUTLANCILARA TEPKİ GÖSTERİYOR"

Halkın 'mutlak butlan'a tepki gösterdiğini de ifade eden CHP'nin seçilmiş lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler. Bu bayram, Şakran’da, Buca’da, Silivri’de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes ‘dik dur’ diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes Butlancılara tepki gösteriyordu.”

"KILIÇDAROĞLU'NA HANGİ ÖNERİYİ SUNSAM..."

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere dair de konuşan Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

"SANDIĞI BU DEFA PARTİYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Özel, "38. Kurultay öncesi oluşan delege listesi geçerli mi?" sorusunu ise, şu sözlerle yanıtladı:

“Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle... Sandığı mutlaka getirmeliyiz. Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz.”

KILIÇDAROĞLU 'GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK' DEMİŞTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bir yazı göndermişti.

"Grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar grup toplantısının yapılmayacağını" bildiren yazıda, Kılıçdaroğlu şunları kaydetmişti:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."