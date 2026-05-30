Hükümetten TGRT’ye uyarı: O haber provokasyon olarak değerlendirildi

İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT’nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik dün geçtiği son dakika haberinde CHP’nin seçilmiş Belediye Başkanı Özgür Özel ve CHP ekibinin Ankara il Örgütü’nde bugün yurttaşların katılımıyla gerçekleştirdiği buluşmanın yasaklandığını iddia etmişti.

Valilik tarafından alındığı iddia edilen miting yasaklama kararının, Mutlak Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından istendiği öne sürülmüştü. Atik’in bu haberi Kılıçdaroğlu’nun avukatı ve danışmanı tarafından yalanlandı.

Bugün yapılan buluşma mitinge dönüşürken buluşmanın ardından onbinlerce yurttaş Özgür Özel’in önderliğinde Anıtkabir’e yürüdü.

TGRT’nin yalanlanan haberinin ise hükümet kanadında rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi. CHP’de yaşanan sürecin başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere kanalı açan TGRT’nin dünkü haberi iddiaya göre hükümet kanadının tepkisini çekti.

Cumhuriyet’in hükümete yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Atik’in haberi hükümet kanadınca ‘provokatif’ olarak yorumlandı. Öte yandan bu rahatsızlık kanal yönetimine iletildi.

İLK DEĞİL...

Atik, daha önce de “Öcalan evlenmek istiyor” iddialarıyla güvenlik bürokrasisinin tepkisini çekmişti.