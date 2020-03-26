Batman Belediye Başkanı Demir serbest bırakıldı

26 Mart 2020 Perşembe, 17:49

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınan, ardından gözaltına alınan Batman Belediyesi Başkanı HDP'li Mehmet Demir ile belediye başkan yardımcısı Songül Korkmaz, emniyetteki sorgularının tamamlanmasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Demir ile Korkmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

23 Mart'ta İçişleri Bakanlığı, haklarında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek” suçlamalarından soruşturmalar bulunan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak, Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek’in Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır’ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Baskanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Baskanı Mustafa Akkul, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.