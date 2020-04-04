Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.
Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardıdan 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.
Video Haberler
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
- Bakan Koca, Bahçeli'nin önerisini canlı yayında reddetti