Bazı illerde okullar açılacak mı?

10 Mayıs 2020 Pazar, 13:44

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulis programında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

-Okulların açılış raporlarını dünya genelinde takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

-Bizim için 1 Haziran hedef.

-Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir.

-Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk.

-Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

EĞER İLLERE GÖRE OKULLARIN AÇILIMI OLURSA...

-Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.

-Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.