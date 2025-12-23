Son dakika... Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı verildi!

CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne bu sabah saatlerinde bir operasyon daha düzenledi.

İkinci dalga operasyonda; 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden bir kişinin tutuklu olduğu, 22 kişinin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Operasyonun bazı mali suçlamalar çerçevesinde yapıldığının belirtildiği açıklamada, 'etkin pişmanlık' kapsamındaki şüpheli ve tanık ifadelerinden söz edildi.

Açıklamada, 'şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları, HTS kayıtları ile MASAK'tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte incelendiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde' makul suç şüphesine ulaşıldığı öne sürüldü.

NE OLMU Ş TU?

10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla operasyon düzenlenmişti.

Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi hakkında ise tutuklama kararı verilmişti.