Belediye açıkladı: Bilecik Büyükşehir değil

11 Nisan 2020 Cumartesi, 12:12

İçişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirdi. Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Bilecik halkının da sokağa akın ettiği yöndeki haberlere Bilecik Belediyesi’nden yalanlama geldi.

"BİZ BÜYÜKŞEHİR DEĞİLİZ” ANOSLARI YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Son dakika haberi olarak ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda "Bilecik’te sokağa dökülen vatandaşlara, belediye hoparlöründen "Biz büyükşehir değiliz” anonsları yapılıyor. Bilecik’te 48 saat sokağa çıkma yasağını duyan Bilecikliler sokağa dökülmüş” ifadelerine yer verildi.

"O SAFLIKTA HEMŞEHRİMİZ YOK”

Bilecik’le ilgili çıkan haber ve sosyal medyada yapılan paylaşımlara Bilecik Belediyesi’nden yalanlama geldi. Bilecik Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Belediye tarafından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı: "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur. 31 il için verilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bu gece o şehirlerdeki vatandaşlarımızı sokağa döktü. Söz veriyoruz, olur da sokağa çıkma yasağı gelirse sizi ekmeksiz bırakmayız. Merak etmeyin lütfen. Evde kal Bilecik onlara uyma! Madem geldiniz, eğlendiniz, güldünüz. Gelmişken bari takibe alın da işe yarasın.”

Kaynak: Sözcü