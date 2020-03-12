12 Mart 2020 Perşembe, 11:35

Farklı disiplinlerden birçok sanatçının, yazarın, şairin işlerine yer verdiği tematik sayılarıyla hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan SANRI Zine, benlik temalı son sayısından hareketle yarın HOOD Base’te 13 sanatçının çalışmalarının yer alacağı “Benlik: Kısa Ömürlü Bir Hayvan” sergisini açıyor. Sergi, SANRI’nın yaratıcısı Yamaç Kona’nın küratörlüğünde yapılacak.

Sergide disiplinlerarası bir düzlemde benliğin imal süreçleriyle ilgili ilişkiler ve analojiler yansıtan resim, dijital kolaj, video-art, heykel ve dijital oyun türünde eserler yer alıyor. Sergide işleri yer alan sanatçılar: Barış Çavuşoğlu, Batu Bacaksız, Berkay Kahvecioğlu, Ceren İdil, Çiğdem Emir, Doruk Balcı, Ece Kalabak, Kübra Ayyıldız, Mehmet Ali Yıldız, Öykü Topal, Pırıl Kurbetçi, Selver Yıldırım, Zeynep Mar. Sergi, saat 18.00’de açılış kokteyli ve DJ performansıyla başlayacak ve 18 Mart’a kadar görülebilecek.