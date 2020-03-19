Benzin ve motorine indirim geldi

19 Mart 2020 Perşembe, 17:22

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı akaryakıt ürünlerine her gün indirim olarak yansıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt indirimleri ilk olarak 11 Mart tarihinde başladı. 11 Mart'ta benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim geldi. 14 Mart tarihinde ise benzine 51 kuruşluk bir indirim daha geldi. 17 Mart tarihinde bu kez benzine 7 kuruş zam geldi. Dün de benzine 25 kuruş indirim gelirken, bugünden geçerli olmak üzere motorine de 27 kuruş indirim geldi. Böylece 9 gün içerisinde benzinin fiyatı 1 lira 29 kuruş, motorinde ise 83 kuruşluk indirim gerçekleşti.