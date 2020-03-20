Benzin ve motorine zam geldi

Bu geceden itibaren benzinde 4, motorine ise 11 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2020 Cuma, 18:05

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre bu gece itibarıyla benzin ve motorine zam gelecek.

 Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 4, motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.


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