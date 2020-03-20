Benzin ve motorine zam geldi
Bu geceden itibaren benzinde 4, motorine ise 11 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre bu gece itibarıyla benzin ve motorine zam gelecek.
Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 4, motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
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