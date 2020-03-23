Benzine gizli zam yapıldı

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:09

Son 20 gün içinde benzine 4 indirim, 2 zam, motorine 3 indirim 1 zam yapıldı. Bu hareketler sonucu benzinin litre fiyatı (illere göre küçük değişiklikler olabilir) 6 TL 73 kuruştan 5 TL 33 kuruşa, motorinin 6 TL 29 kuruştan 5 TL 40 kuruşa geriledi. Benzin, ezeli rakibi motorinden halen 7 kuruş ucuz. Bazı dağıtım şirketleri de bu arada benzine sessiz sedasız 1 kuruş zam yaptı.



Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Çin’den yayılan koronavirüs, başta petrol olmak üzere tüm emtia fiyatlarını vurdu. Brent petrol, 30 doların altını gördü ve halen 26 dolar düzeyinde işlem görüyor. Batı Teksas tipi petrol 23 dolar düzeyinde bulunuyor.

Petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatı da ciddi biçimde geriledi. Mart ayının başında tonu benzinin 466, motorinin 447 dolardı. Benzin 223, motorin 295 dolara kadar indi.

Bu gelişmeye bağlı olarak son 20 gün içinde benzine 4 indirim, 2 zam, motorine 3 indirim 1 zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 6 TL 73 kuruştan 5 TL 33 kuruşa, motorinin 6 TL 29 kuruştan 5 TL 40 kuruşa indi. Benzin, halen motorinden 7 kuruş daha ucuz.

Bu dönemde bazı dağıtım şirketleri de akaryakıt fiyatlarında sessiz-sedasız artış yaptı. 12 Mart Perşembeyi cumaya bağlayan gece, benzin 1 kuruş zamlandı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı.