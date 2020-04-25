Berfin'in katil zanlısı tutuklandı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 15:33



Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede karşılaşan Cahit D. ile Diyar Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Diyar Ö. evine gidip, av tüfeğini alarak, Cahit D.’yi mahallede kovaladı.

Kovalamaca sırasında Cahid D., akrabası Çalgıcı ailesinin evine sığındı. Diyar Ö., Cahid D.’nin sığındığı eve rastgele ateş açtı. Bu sırada saçmalar, evde bulanan Berfin Çalgıcı'ya isabet etti. Başından yaralanan Berfin Çalgıcı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Diyar Ö., gözaltına alındı.

İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Diyar Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



