09 Mart 2020 Pazartesi, 17:37

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, 8 Mart gecesi ikinci kez anne oldu.

Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “Han“ adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...