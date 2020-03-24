Beşiktaş, acil teste çağrıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı
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