Beşiktaş, acil teste çağrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 12:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı


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