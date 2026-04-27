Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakanlık, soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak bir açıklama yayımlamış ve açıklamanın tepki almasının ardından paylaşımı silmişti.

Eligül, sildiği paylaşımda; "Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" demiş, Eligül ise Akdoğan'a yönelik "Kes lan!" ifadesini kullanmıştı.