‘Koyu Reisçiyim’ diyen AKP'li Demirci'den 'u' dönüşü: Vali Tuncay Sonel tutuklandı, fotoğraflar jet hızıyla silindi

27.04.2026 15:28:00
Haber Merkezi
AKP’li iş insanı Veysel Demirci, kendisini otelinde ziyaret eden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını, tutuklama kararının ardından sildi. ‘Koyu reisçiyim’ diye açıklama yapan Demirci'nin söz konusu paylaşımda "Ülkemizin birçok ilinde, devlet adamlığıyla gittiği her yerde gönüllerde yer edinmiş, Sayın Tuncay Sonel Beyefendi Meyra Palace’ta ziyaretime geldiler" ifadelerini kullandığı görüldü.

Haber: Gülnur Saydam

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, ‘Koyu reisçiyim’ diye açıklama yapan AKP’li iş insanı Veysel Demirci’yi otelinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

AKP’li Demirci, Vali Sonel hakkında övgü dolu cümleler ile paylaşım yaptı;

‘Ülkemizin birçok ilinde, devlet adamlığıyla gittiği her yerde gönüllerde yer edinmiş, Sayın Tuncay Sonel Beyefendi Meyra Palace’ta ziyaretime geldiler.’ 

Ancak Demirci, eski valinin tutuklanmasının ardından geçen yıla ait fotoğraflarını sosyal medyadan jet hızıyla sildi.

'İMAMOĞLU'NA JET TAHSİSİ' İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Türkiye’nin yakından tanıdığı Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na jetini tahsis ettiği iddiası ile gündeme gelmişti. 

İddialara konu edilen tarihlerde TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibi ise, 2022 yılında AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi. Demirci, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim. Koyu reisçiyim, herkes beni tanır” diyerek, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"AHLAKI BOZULMAYAN TOPLUMLARI KİMSE YIKAMAZ"

AKP’li iş insanı Veysel Demirci, kendi sosyal medya hesabından da ‘Ahlakı bozulmayan toplumları kimse yıkamaz’ sloganı ile yaptığı paylaşımda, ağır bedeller ödeyerek olduğu konuma geldiğini açıklıyor.

Gülistan Doku soruşturması: Mustafa Türkay Sonel'in aracı Ankara'ya gönderildi Gülistan Doku soruşturması kapsamında bir gelişme daha yaşandı. DNA incelemesi için İstanbul’a getirilen Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçta herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Araç, ayrıntılı incelenmek üzere Ankara'ya götürüldü.
Tuncay Sonel'in Gülistan Doku kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı: 'Ne mutlu ki kadınlarımız gece rahatça gezebiliyor...' Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, genç kız kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı. Sonel, "Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor" diyor.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili kritik iddia: 'Ordu'daki güzellik merkezi baskını nedeniyle merkeze çekildi' Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, Ordu’da görev yaptığı döneme ilişkin kritik iddialar gündeme geldi. Sonel'in Ordu'da yaşanan bir "güzellik merkezi baskını" ve özel hayatıyla ilgili skandallar nedeniyle merkeze çekildiği öne sürüldü.