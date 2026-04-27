‘Koyu Reisçiyim’ diyen AKP'li Demirci'den 'u' dönüşü: Vali Tuncay Sonel tutuklandı, fotoğraflar jet hızıyla silindi

Haber: Gülnur Saydam

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, ‘Koyu reisçiyim’ diye açıklama yapan AKP’li iş insanı Veysel Demirci’yi otelinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.

AKP’li Demirci, Vali Sonel hakkında övgü dolu cümleler ile paylaşım yaptı;

‘Ülkemizin birçok ilinde, devlet adamlığıyla gittiği her yerde gönüllerde yer edinmiş, Sayın Tuncay Sonel Beyefendi Meyra Palace’ta ziyaretime geldiler.’

Ancak Demirci, eski valinin tutuklanmasının ardından geçen yıla ait fotoğraflarını sosyal medyadan jet hızıyla sildi.

'İMAMOĞLU'NA JET TAHSİSİ' İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Türkiye’nin yakından tanıdığı Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na jetini tahsis ettiği iddiası ile gündeme gelmişti.

İddialara konu edilen tarihlerde TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibi ise, 2022 yılında AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi. Demirci, “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim. Koyu reisçiyim, herkes beni tanır” diyerek, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"AHLAKI BOZULMAYAN TOPLUMLARI KİMSE YIKAMAZ"

AKP’li iş insanı Veysel Demirci, kendi sosyal medya hesabından da ‘Ahlakı bozulmayan toplumları kimse yıkamaz’ sloganı ile yaptığı paylaşımda, ağır bedeller ödeyerek olduğu konuma geldiğini açıklıyor.