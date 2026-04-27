Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

27.04.2026 16:22:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturması şüphelisi eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yönelik itirazın reddine karar verildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz karara bağlandı.

Asliye ceza mahkemesi, Sonel'in tahliyesi talepli itirazın reddine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 21 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ise 18 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Tuncay Sonel'in, "Devletin valisiyim, Emniyet'te ifade vermem" ifadeleri dikkat çekmişti.

İlgili Konular: #Tunceli #Gülistan Doku #Tuncay Sonel

İlgili Haberler

