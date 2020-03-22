Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan "Evlerinize dönün" çağrısı

22 Mart 2020 Pazar, 17:36

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkemizde de vaka ve ölüm sayıları gün geçtikte artmaya başladı. Bu kapsamda dün gece 24.00’den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Yetkililer tarafından yurttaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı yapılsa da bugün Beşiktaş sahil şeridinde bu çağrıya uyulmadığı görüldü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Başkan Rıza Akpolat, belediyenin anons aracından Kuruçeşme- Aşiyan sahil şeridi boyunca vatandaşları uyararak şu çağrıda bulundu. "Değerli İstanbullular, yeni koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde evlerinizden çıkmamanız kritik önem taşıyor. Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Her yurttaşımızın sağlığı, bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin"...