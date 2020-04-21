Beşiktaş Karius’u yolladı
Alman kaleci Karius, Beşiktaş’ı şikayet etmişti.
Beşiktaş, sözleşme yenilmeyeceğini duyurduğu kaleci Karius’u sezon sonunu beklemeden gönderdi.
Beşiktaş'ta 1,6 milyon Avro alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti. Karius hatalı goller yiyordu.
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