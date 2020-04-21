Beşiktaş Karius’u yolladı

Alman kaleci Karius, Beşiktaş’ı şikayet etmişti.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 21:03

Beşiktaş, sözleşme yenilmeyeceğini duyurduğu kaleci Karius’u sezon sonunu beklemeden gönderdi.

Beşiktaş'ta 1,6 milyon Avro  alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti. Karius hatalı goller yiyordu.


Video Haberler