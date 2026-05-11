Son dakika… Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: 4 kişiye adli kontrol, 20 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında, iştirak şirketi üzerinden “usulsüz ve kurgusal ihale sistemi” işletildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 8 Mayıs 2026’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 11 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının talep edildiği kaydedildi.

Kalan 20 şüphelinin ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınarak 11.05.2026 tarihinde adliyeye sevk edilen 24 şüpheli şahıstan şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmaları, kalan 20 şüpheli hakkında tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."