Bülent Arınç'ın 'Bahçeli' göndermesine MHP'den yanıt geldi! Semih Yalçın'dan zehir zemberek sözler: 'Fosil siyasetçi...'

AKP'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Devlet Bahçeli" göndermesine, MHP'den ilk tepki geldi.

Arınç, geçen günlerde Ankara'da Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta konuştu.

"BUGÜN APO'YA STATÜ PEŞİNDE KOŞANLAR..."

'Sürece' ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" dedi.

"Bir tek istedikleri şu, 'Ben vatan haini değilim.' 'iade-i itibar' isteği diyorum. Bunu yapacaksın arkadaş. Yapmazsan zulmetmiş olursun. Zulmetmek de bize de size de yakışmaz. Siyasetçi zulmetmez" diyen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum."

Bülent Arınç'ın bu sözleri, geçen haftaki grup toplantısında 'Öcalan'a statü' çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderme olarak yorumlandı.

ARINÇ'IN O SÖZLERİNE MHP'DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Bülent Arınç'ın o sözlerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan sert tepki geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımla Arınç'a yüklenen Yalçın, "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor" dedi.

"FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?"

Semih Yalçın'ın "FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?" başlığı ile yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Geçen hafta, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "statü meselesinin çözülmesi gerektiğini" söylemişti.

Bahçeli, şöyle konuşmuştu:

"Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, 'Terörsüz Türkiye' sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."