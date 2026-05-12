Sera Kadıgil'i hedef almıştı: Burcu Köksal, bu sözlerden 2 hafta sonra parti değiştirdi

Afyonkarahisar Belediye Başkan Burcu Köksal, bugün resmen AKP'ye katılıyor.

Köksal, tv100 kanalına yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, kurultay sürecinden bu yana kendisine yönelik tavrın değiştiğini öne sürdü.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dedi.

Kendisinin tehdit edildiği iddialarına yanıt veren Köksal, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" şeklinde konuştu.

2 HAFTA ÖNCE SERA KADIGİL'İ HEDEF ALMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil’in katıldığı bir programda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’ye yönelik sarf ettiği sözler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın çok sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kadıgil’in kendini "aldatılmış" olarak tanımlamasına karşılık Köksal, sosyal medya üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımlamıştı.

KÖKSAL’DAN KADIGİL'E: "ALDATILDIN ÖYLE Mİ?"

Kadıgil’in "aldatıldım" çıkışına Afyonkarahisar’dan yanıt veren Burcu Köksal, Kadıgil’in CHP sayesinde elde ettiği siyasi kazanımları öne sürerek sert bir eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Köksal, Kadıgil’in gencecik yaşında Parti Meclisi’ne girdiğini ve "kimi koysan seçilecek" yerlerden milletvekili yapıldığını iddia ederek şunları söylemişti:

"Biz canla başla köy kasaba, dağ tepe iktidara gitmek için oy isterken sen Kadıköy'de konfor alanlarında siyaset yapıyordun. Senin kafana göre yaptığın açıklamalarını birçoğumuz seçim bölgesinde izah etmeye çalıştı."

"EN ACISI SEÇİM ÖNCESİ BIRAKIP GİTMENDİ"

Burcu Köksal, Kadıgil’in tam da kritik seçim sürecinde partiyi bırakıp TİP’e geçmesini "en acı olay" olarak nitelendirmişti. Köksal, yerdeki karıncadan bile destek beklenen bir dönemde partinin terk edilmesini unutmadıklarını vurgulamıştı.

Köksal, bu sözlerden sadece 2 hafta sonra bugün AKP'ye geçiyor...

NE OLMUŞTU?

Bir süredir AKP'ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa etmişti. Bu gelişmeyi takiben Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "İktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.