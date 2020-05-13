Beşiktaş'a 'tanıdık' kaleci

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 07:19

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma İbrahim Sehic'i gündemine aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalesini koruyan Boşnak file bekçisi iki transfer döneminden bu yana pek çok takımın gündemine geldi. Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesini ardından, kaleci arayışyarını hızlandıran Beşiktaş, Ibrahim Sehici ile bağlantıya geçti.

Siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin" diye sordu. Tecrübeli kaleci ise, "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dedi.

Kaynak: Özgür Sancar