Beşiktaş’ın Boateng kararı

24 Nisan 2020 Cuma, 09:00

Beşiktaş yönetimi, 1.5 milyon Avro olan yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapması veya maaşının ciddi bir bölümünün Fiorentina tarafından karşılanması halinde Kevin-Prince Boateng'i kadrosunda tutacak.

Koronavirüs salgını öncesi yapılan anlaşmaya göre Ganalı futbolcuya takımda kalması halinde 1.5 milyon Avro ödemeyi kabul eden yönetim, ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle indirim bekliyor.

İtalya’ya giden ve karantina sürecini ailesiyle birlikte Milano’daki evinde geçiren Kevin Prince Boateng, Instagram’da 433’ün canlı yayına katıldı. Ganalı futbolcu, “İstanbul’da otelde kaldığımız için zor oluyordu, o nedenle Beşiktaş’ın izniyle Milano’daki evimize geldik” dedi. Türkiye’yi sevdiğini ve Türkçe kelimeler çalıştığını belirten Boateng, “En sevdiğim kelime; Kara Kartal. En büyük Kara Kartal” ifadelerini kullandı.