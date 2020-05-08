Beşiktaş'ta izolasyona çare: Kamp
Beşiktaş, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacağın açıkladı.
Beşiktaş, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacağın açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacak" ifadelerine yer verildi.
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