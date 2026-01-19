Kayyım tedbiri kaldırıldı, Park Holding’de yönetim yeniden Ciner Grup'a geçti

İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, firari iş insanı Turgay Ciner’e ait Park Holding hakkında uygulanan kayyım tedbirini kaldırdı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bundan sonra şirkette denetim kayyımı olarak görev yapacak.

Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik başlatılan ve Park Holding’e uzanan soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen firari iş insanı Turgay Ciner'e ait Park Holding şirketine yönelik kayyım vasfında değişikliğe gidildi.

14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla birlikte Park Holding hakkında uygulanmak olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

TMSF bundan sonraki süreçte Park Holding'de şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli denetim kayyımı olarak görev alacak.

Denetim kayyımlığına Özgür Çağlayan, Fatma Sevil Kanar, Canan Yılmaz, Ayçe Saygel, Sanem Feriha Öcal Dereli ve Şeref Dinçbaylı tandı.