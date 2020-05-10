Beşiktaş’ta kapsamlı dezenfekte
Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisimizin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.”
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