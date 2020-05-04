Beşiktaş'ta maaş indirimi çağrısı
Beşiktaş yönetimi, takımdaki yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesini istiyor.
Beşiktaş yönetimi, takımdaki yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesini istedi.
Beşiktaş yönetimi, futbolcu maaşlarında indirim yapmak için nabız yoklamaya devam ediyor. Hedefte Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Jeremain Lens var.
Hırvat stoper Vida'nın 3 milyon Avro'luk maaşında nasıl bir indirim yapacağı merakla bekleniyor. Lens, 2.2 ve Adem Ljajic ise 2 milyon Avro kazanıyor.
Bu iki futbolcudan 1.75 - 1.5 milyon Avro'ya kadar düşülmesi istenecek.
Başkan Ahmet Nur Çebi, maaşta indirim yapmayan futbolcularla kesinlikle yolların ayrılacağını kurmaylarına iletti.
YABANCILARA ÇAĞRI
Karantina dönemini ülkelerinde geçiren Boateng, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou'nun Türkiye'ye dönüş süreci başlıyor. Yönetim, oyuncularından hafta sonuna kadar geri dönmelerini istiyor.
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