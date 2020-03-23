Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı geldi.
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
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