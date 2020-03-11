“Beyaz Miting” koronavirüs nedeniyle ertelendi: “Sorumluluk duygusu ile erteleme kararı aldık”

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:54

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütlerinin 15 Mart 2020 tarihinde Ankara’da düzenlemeyi planladığı Büyük Beyaz Miting ertelendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde çok sayıda meslek kuruluşunun desteğiyle farklı illerden hekim ve sağlık çalışanının katılması planlanan mitingin ertelenmesi kararı Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının resmi olarak açıklanmasının ardından alındığı öğrenildi. TTB. korona virüsle ilgili son gelişmelerle ve mitingle ilgili olarak bugün Ankara’daki Merkez Konsey binasında 12.30’da açıklama yapacak.

14 MART TIP BAYRAMI ETKİNLİKLERİ DE İPTAL

Öte yandan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinin de birçok il de iptal edileceği öğrenildi.



