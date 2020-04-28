Beylikdüzü'nde doğal gaz borusunda patlama
Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada iki kişinin yaralandığı ve iki binada hasar meydana geldiği belirtildi.
Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olaydan etkilenen 15 kişiye ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Patlama noktasındaki hasar ve ekiplerin müdahalesi, havadan görüntülendi.
VALİLİK: 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.07'de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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